LeBron et sa “Second Decision” : une simple pub pour Amazon ?

Le teaser “The Second Decision” de LeBron James enflamme la toile. Entre retraite et opération Prime Day, les indices penchent vers un coup marketing avant le lancement de la NBA sur Amazon Prime.

Depuis hier soir, LeBron James affole les réseaux avec un teaser vidéo annonçant “The Second Decision”, prévu ce mardi 7 octobre à 18h (heure de Paris). À l’approche de sa 23e saison, beaucoup y voient l’annonce d’une tournée d’adieux… mais plusieurs indices pointent plutôt vers un coup marketing.

Dans le clip, allusion claire à “The Decision” de 2010, LeBron promet “la décision des décisions” sans en dévoiler la teneur. Le timing intrigue car l’annonce est calée le jour de Prime Day et quelques mois après un faux point-presse déjà sponsorisé par Amazon.

Des médias US rappellent qu’en juin, un teasing quasi identique avait finalement débouché sur une campagne Prime Day, ce qui rend crédible un nouvel épisode “brandé” plutôt qu’un départ immédiat. Un insider NBA a d’ailleurs souligné sur X que l’accord de LeBron avec Amazon rendait la coïncidence difficile à ignorer.

LeBron James x Amazon Prime = le coup parfait (ou pas)

Le contexte médiatique renforce cette piste. L’ère “NBA on Prime” débute cette saison avec des affiches en exclusivité streaming, dont Lakers - Timberwolves le vendredi 24 octobre. Pour Amazon comme pour la ligue, associer un reveal de LeBron à l’amorce de ce partenariat serait un levier d’audience évident. Même la presse spécialisée liste cette hypothèse comme la plus plausible, loin devant l’idée d’une retraite formelle dès maintenant.

Reste que l’incertitude nourrit la machine à rumeurs. Certains misent sur une annonce plus légère (clin d’œil à “Taco Tuesday” et aux pubs de l’an dernier), d’autres évoquent une incursion de LeBron dans le streaming après son passage chez Kai Cenat.

Quoi qu’il en soit, l’intéressé a récemment admis que “la fin est plus proche que lointaine”, sans fixer d’échéance. Sportivement, les Lakers ont construit pour rester compétitifs et l’idée d’un ultime tour de piste ne serait pas absurde… mais rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui.

Rendez-vous à 18h pour démêler l’info du storytelling. Petit warning malgré tout pour LeBron James qui devrait être vigilant à ne pas trop tirer sur la corde (des fans). Car, aussi légende soit-il, créer de la déception pourrait ternir la fin de carrière du King.

