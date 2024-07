Le rassemblement de Team USA à Las Vegas pour préparer les Jeux Olympiques 2024 a lieu ce weekend. Les premières images des joueurs arrivant sur les lieux, tous ou presque accueillis par celui qui a servi de rabatteur pour convaincre un grand nombre des stars de la ligue de tenter l'aventure : LeBron James. Le King a l'air ravi de pouvoir collaborer, 12 ans après sa dernière apparition sous le maillot américain, avec ceux qui sont ses rivaux tout au long de l'année, à l'exception d'Anthony Davis.

Petite piqûre de rappel concernant l'effectif que Steve Kerr aura à sa disposition pour aller à nouveau chercher l'or olympique après un Mondial 2023 décevant ?

Guards : Stephen Curry (Golden State Warriors), Jrue Holiday (Boston Celtics), Devin Booker (Phoenix Suns, Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Forwards : Kevin Durant (Phoenix Suns), LeBron James (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Bigs : Joel Embiid (Philadelphie Sixers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Bam Adebayo (Miami Heat).

Dans tout ce groupe, seul Joel Embiid, MVP en 2023, n'a jamais disputé la moindre finale de Conférence en NBA. Team USA sera, pour rappel, dans le groupe C aux Jeux Olympiques, en compagnie de la Serbie, du Sud-Soudan et du vainqueur du TQO de Porto Rico dont on ne connaît pas encore l'identité.

LeBron James sera-t-il titulaire aux Jeux Olympiques ?