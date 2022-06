Un rookie déjà chaud pour tester LeBron James…

La plupart des prospects draftés cette année venaient à peine de naître quand LeBron James a commencé sa carrière en NBA. Ils ont grandi en admirant ou au moins en observant le King. L'ironie, c'est que ce dernier est toujours là aujourd'hui et ils s'apprêtent donc à l'affronter sur les parquets. Un moment important pour plusieurs d'entre eux. Benedict Mathurin, le sixième choix de la draft, ne compte pas baisser les yeux lorsqu'il sera opposé à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

"Tout le monde dit qu'il est fort. Moi je veux voir à quel point il est fort. Je ne pense pas que quelqu'un soit plus fort que moi. Il va devoir me montrer qu'il est plus fort que moi", confie le jeune homme.