Et si LeBron James jouait avec ses deux fils en NBA ?

Le « grand plan » de LeBron James pour sa fin de carrière est déjà connu et commenté : dépasser Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire, éventuellement essayer de gagner une bague de plus et jouer avec son fils Bronny. Enfin, « grand plan », c’est un peu exagéré. En réalité, le King n’en avait jamais parlé avec son aîné avant de déclarer publiquement ses intentions il y a plusieurs mois.

LeBron James Jr, alias Bronny donc, est actuellement dans sa dernière année au lycée. Il est convoité par plusieurs universités et pourrait débarquer en NBA en 2024. Son père dispose d’une option pour tester le marché la même année, au cas où il décidait alors de rejoindre son fils fraîchement drafté.

Ils formeraient le premier duo père-fils de l’Histoire de la NBA et le quatrième de l’Histoire du sport US. Du coup, la superstar des Los Angeles Lakers avoue à Sports Illustrated étudier avec « attention » les échanges impliquant des tours de draft en « 2024 et 2027. » Heu, 2027 ? Et oui, LeBron James ne pense pas seulement à Bronny mais aussi à Bryce, son deuxième garçon, âgé de 15 ans. S’il le peut, il essayera de jouer avec les deux.

Il aura alors 43 ans. C’est trop loin pour se projeter mais si son corps tient… ce n’est pas complètement improbable. C’est un rêve et un objectif à la fois. Parce qu’il ne faut pas non plus oublier que ça dépendra déjà des envies de ses enfants – voudront-ils vraiment passer pros ? – et de leur niveau de jeu. Rien n’indique qu’ils finiront parmi les heureux élus comme leur papa. En tout cas, s’ils y parviennent, ce sera sans doute l’accomplissement d’une vie pour LeBron James.

