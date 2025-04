LeBron James débarque en poupée Barbie !

Beaucoup n'auraient pas été contre pouvoir jouer avec une figurine Michael Jordan durant leur enfance. Mattel a fait en sorte que la génération actuelle puisse le faire, mais avec LeBron James. Une poupée Barbie, ou plutôt Ken, comme le personnage masculin phare de la marque, va être lancée en collaboration avec la fondation de la superstar des Los Angeles Lakers. C'est la première fois qu'un athlète masculin a le droit à une poupée à son effigie chez le célèbre fabriquant de jouers.

LeBron devient donc un "Kenbassador", en hommage à son influence positive sur la culture, la mode et la communauté. Le magasin CITADIUM Caumartin à Paris, dévoilera un pop-up en avant-première en France dès le samedi 12 avril à 10h) jusqu’au lundi 14 avril. A cette date, la poupée LeBron sera disponible à l'achat pour 109.99 euros.

"Quand j’étais enfant, j’ai eu la chance d’être entouré de modèles qui m’ont non seulement inspiré, mais qui m'ont montré ce qu'il est possible de faire en travaillant dur et en s'investissant. Aujourd’hui, en tant qu’adulte, je mesure l’importance cruciale pour les jeunes d’avoir des figures positives auxquelles s’identifier. C’est pourquoi collaborer avec Barbie pour le lancement des poupées LeBron James Kenbassadors est un véritable privilège. C’est une belle occasion de célébrer le rôle essentiel de ces modèles qui insufflent confiance, nourrissent les rêves, et montrent aux enfants qu'ils peuvent, eux aussi, accomplir de grandes choses", a déclaré LeBron dans le communiqué de presse.

A quand une poupée Victor Wembanyama pour que l'on puisse nous aussi jouer à mettre des contres à la poupée LeBron James ?

