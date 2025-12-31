LeBron James identifie les principaux problèmes des Lakers

Après une nouvelle défaite, LeBron James a identifié plusieurs problèmes chez les Lakers, entre pertes de balle, défense en transition et blessures qui perturbent la continuité collective.

La fin d’année est compliquée pour les Los Angeles Lakers. Battus 128-106 par les Detroit Pistons mardi soir, les Lakers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches et continuent de manquer de régularité, notamment sur le plan défensif.

Dans le vestiaire, LeBron James a livré une analyse honnête des difficultés de son équipe, en commençant par nuancer lorsqu’il a été interrogé sur les chiffres.

« Je n’ai pas les chiffres sous les yeux », a-t-il d’abord répondu.

Relancé sur les raisons précises des difficultés défensives, James a ensuite développé son constat.

Pertes de balle et défense en transition ciblées

« Défensivement, ce soir, on a eu des moments. Mais c’est difficile de défendre après des pertes de balle directement exploitées. On en a eu trop. Quand on perd le ballon, on ne revient pas assez vite, les équipes courent contre nous et marquent beaucoup en transition », a expliqué le leader des Lakers.

Il a ensuite élargi son propos aux détails qui, selon lui, plombent régulièrement les performances de Los Angeles.

« Les balles perdues, parfois les rebonds offensifs concédés, ce genre de choses. On doit simplement être meilleurs de ce côté du terrain. »

Ces propos font écho à un mois de décembre particulièrement compliqué pour les Lakers sur le plan défensif, conclu parmi les équipes les moins efficaces de la ligue dans ce secteur.

Les blessures empêchent toute continuité

LeBron James a également insisté sur l’impact des absences à répétition dans l’effectif californien.

« On n’a pas eu une équipe au complet de toute la saison. Peut-être un match, et encore », a-t-il d’abord expliqué.

« On a des joueurs très importants absents en ce moment, évidemment un All-Star. Ne pas avoir notre arrière All-Star, Rui est maintenant absent, Gabe a été absent pendant un moment, Jaxson vient juste de revenir. Il y a eu beaucoup d’allers-retours. »

Pour James, cette instabilité complique forcément la construction collective.

« C’est très difficile de trouver ce rythme et cette alchimie que tu peux avoir sur le terrain avec des joueurs dont tu sais qu’ils vont jouer chaque soir, avec les rotations et les habitudes », a-t-il poursuivi, avant de conclure sans se défausser.

« Mais ce n’est pas une excuse. On doit quand même aller sur le terrain et exécuter. Je pense qu’on l’a fait ce soir. Comme je l’ai dit, nos pertes de balles ont donné trop de paniers faciles, mais n a joué dur, on a exécuté, et la meilleure équipe a gagné. »

Un contexte collectif délicat malgré les repères historiques

Face à Detroit, LeBron James a inscrit 17 points et a franchi un nouveau cap symbolique en devenant seulement le 12e joueur de l’histoire de la NBA à disputer un match à 41 ans ou plus. Il a également atteint les 1 577 matches en carrière, se rapprochant du record de Robert Parish (1 611).

Au classement, les Lakers affichent toujours un bilan de 20 victoires pour 11 défaites. Mais les propos de leur leader, après ceux de JJ Redick, traduisent un constat clair : entre discipline collective, rigueur défensive et retour des blessés, Los Angeles sait précisément ce qui doit être corrigé pour retrouver de la continuité.