LeBron James va-t-il faire passer ses objectifs individuels avant sa santé ?

LeBron James a été privé de toute le début de saison en raison d’une sciatique. Mais il s’est illustré dès son retour en postant 11 points et 12 passes décisives. Le King semble en forme et il peut encore espérer figurer parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Avec peut-être une nouvelle sélection All-NBA à gratter. Sauf que pour être éligible, il doit disputer au moins 65 rencontres cette saison.

« LeBron ne peut pas rater plus de 3 matches d’ici la fin de la saison pour pouvoir éventuellement décrocher une récompense. Il a été nommé dans l’un des trois cinq All-NBA lors des 21 dernières saisons, série en cours. La source avec laquelle j’ai parlé estime que, à 41 ans, James ferait mieux de ne pas jouer les back-to-backs mais je ne sais pas à quel point ça sera aligné avec ses objectifs », confie Shams Charania.

C’est un sujet qui n’en est sans doute pas vraiment un. JJ Redick a déjà fait savoir que les Lakers allaient reposer LeBron James de temps à autre. L’objectif est de l’avoir en bonne santé en playoffs, pas de prendre le risque de le cramer pour une hypothétique sélection dans une All-NBA Team. Ce n’est même pas dit que James soit le deuxième meilleur joueur de son équipe !! Alors tout tenter pour être dans l’un des cinq de la saison alors que de nombreuses stars cartonnent plus que lui, ça paraît farfelu.