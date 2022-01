La formule « invincible » des Lakers de LeBron James

Le « small ball », c’est un peu comme le capitalisme : ça paraît impossible de faire marche arrière. Ça va toujours plus loin. Ne vous fiez pas au sacre des Milwaukee Bucks avec leurs grands ou au bon passage des Cleveland Cavaliers sur une demi-saison avec leurs intérieurs. La formule qui marche le mieux en NBA, ça reste le « small ball. » Et d’ailleurs, même les Bucks ont surtout brillé quand Giannis Antetokounmpo jouait dessous entouré de shooteurs.

Déjà, il faut comprendre ce que c’est le « small ball. » En fait, ça n’a presque plus rien à voir avec la taille. L’idée, c’est d’aligner quatre – et même cinq, parce que comme dit plus haut, ça va toujours plus loin – joueurs mobiles capables de défendre sur toutes les positions et d’étirer les lignes. Ça marche. Le basket est plus espacé, plus rapide, plus offensif, les match-ups avantageux plus nombreux… à condition d’avoir quelques athlètes exceptionnels : Giannis, bien sûr, mais aussi LeBron James ou Draymond Green (dans un tout autre profil).

Avec le King, il est évident que le « small ball » est la meilleure solution. Ça coule de source. Il peut alors mettre encore plus en avant toutes ses qualités. Pourtant, les Lakers se sont entêtés à vouloir jouer avec des grands. Et évidemment, ça ne marche pas. Du coup, ils ont changé de tactique. James joue désormais pivot. Coïncidence ou non (pas du tout), l’équipe tourne nettement mieux.

4 victoires de suite, un bilan enfin positif et une sixième place à l’Ouest. Avec même une statistique qui en dit long sur le potentiel de ce groupe : 5 victoires en 5 matches quand LeBron James joue au poste 5. 127 points de moyenne.

The Lakers are 5-0 when LeBron starts at center and averaging 127 points in those games — Laker Film Room (@LakerFilmRoom) January 8, 2022

Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que les Lakers vont soudainement retrouver un statut de favori au titre. Leur formule aura aussi ses limites contre des adversaires plus talentueux et mieux préparés. Notamment en playoffs. Mais ils ont aussi un schéma qui leur permet de mettre vraiment en valeur les qualités de chacun. Et surtout de gagner des matches.

