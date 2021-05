La différence d’expérience très frappante entre LeBron James et les Suns

LeBron James et les Lakers sont peut-être septièmes à l’Ouest mais ils partent avec plus d’acquis que leurs adversaires du premier tour.

Les Los Angeles Lakers n’ont rien de l’habituelle équipe classée en septième position. Ils sont descendus aussi bas parce que LeBron James et Anthony Davis se sont blessés et ont été indisponibles longuement en cours de saison. Mais même sans avoir l’avantage du terrain, les champions en titre partent favoris sur la série contre les Phoenix Suns. Et leur quête du doublé commence donc ce soir, dans l’Arizona.

La différence d’expérience entre les deux formations illustre plutôt bien le rapport de force. Rien qu’à lui tout seul, le King a débuté plus de rencontres en playoffs que tout l’effectif des Suns réuni ! 260 titularisations, contre 198 pour Phoenix. Sachant que Chris Paul (109) représente plus de la moitié des matches en question.

Alors ça ne fait pas tout, et heureusement. La dynamique joue en faveur des Suns. L’état de santé des cadres aussi. LeBron James ne sera peut-être pas à 100% et le doute plane aussi autour d’AD. Mais quand il faudra gérer des situations tendues, les Lakers partiront évidemment avec un avantage. Ils douteront moins et devraient, a priori, être moins enclins à la panique. Mais Devin Booker et ses camarades n’ont pas grand-chose à perdre. Leur saison est déjà une très belle victoire en soi.

En jouant libérés, ils pourraient réaliser l’exploit. Ou au moins faire douter les Angelenos.

LeBron ne sera ni suspendu, ni en quarantaine, le privilège du roi ?