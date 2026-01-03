LeBron James fait toujours de la résistance

A 41 ans, l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James continue d'affoler les compteurs en repoussant les limites.

Les Los Angeles Lakers ont retrouvé le goût de la victoire en dominant les Memphis Grizzlies (128-121) la nuit dernière. Un succès acquis grâce aux bonnes performances de Luka Doncic et de LeBron James, décisifs dans le money-time.

Efficace, le King a compilé 31 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Une copie XXL et historique. Il a réalisé la meilleure marque de l'histoire pour un joueur de 41 ans, devant un certain Kareem Abdul-Jabbar (25 points).

Devant les médias, le coach des Angelenos JJ Redick a salué la performance de LBJ.

"Il a été phénoménal. Il y a eu quelques moments où les Grizzlies ont marqué des points, et il a toujours apporté une réponse... On aurait dit que chaque fois qu'on avait besoin d'un panier, il avait cette volonté de l'apporter.

Qu'il s'agisse de dribbler, de pénétrer dans la raquette ou de prendre la position à l'intérieur, il a été phénoménal", a répété JJ Redick.

Malgré un déclin inexorable, LeBron James continue de repousser les limites. Il n'a bien évidemment plus le même impact. Mais ses prestations restent remarquables. Surtout pour sa 23ème saison en NBA.

Mieux que Michael Jordan ? Les stats incroyables de LeBron James à 40 ans