Mieux que Michael Jordan ? Les stats incroyables de LeBron James à 40 ans

LeBron James a fêté mardi soir ses 41 ans avec une lourde défaite préoccupante des Los Angeles Lakers contre les Detroit Pistons (106-128). Une de plus pour la formation californienne, qui, à l’exception d’une victoire contre des Sacramento Kings très faiblards, ont perdu quatre matches assez sévèrement au cours des dernières semaines. Le King a tout de même marqué 17 points, tous en première période. Pas forcément le meilleur des anniversaires.

En tout et pour tout, le King aura donc joué 51 matches depuis ses 40 ans. En compilant 23,9 points, 7,1 rebonds et 7,4 passes. Impressionnant pour son âge. C’est d’ailleurs la meilleure moyenne de points pour un quarantenaire, même si Michael Jordan n’a pas à souffrir de la comparaison. MJ tournait par exemple à 22,4 points, 7,2 rebonds et 3,4 passes lors des matches disputés dans sa 40eme année. Sachant qu’à l’époque, en 2003, le basket se jouait sur moins de possessions et évidemment avec une attention moins portée sur le tir à trois-points. Il avait même signé une performance à 43 points contre 42 pour son jeune successeur depuis ses 40 ans.

LeBron James n’a toujours pas annoncé sa retraite, même s’il y fait souvent allusion. Son déclin physique s’illustre par les blessures accumulées par-ci, par-là au cours des dernières années avec par exemple une sciatique qui l’a écarté des terrains au début de la saison. Il est aussi moins dominant, et c’est logique, et moins tranchant balle en main. Mais il reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue et ses accomplissements à ce stade de sa carrière sont uniques.

