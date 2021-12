LeBron James vole au secours d’un Russell Westbrook en difficulté

Les Los Angeles Lakers ont enchaîné une 5ème défaite consécutive. Malgré un énorme retour en fin de partie, les Californiens ont été battus par les Brooklyn Nets (115-122). Si LeBron James a été impressionnant, Russell Westbrook s'est raté.

Malgré un triple-double (13 points, 12 rebonds, 11 passes décisives), le meneur a incarné une énorme déception. Très maladroit (4/20 aux tirs et 3 ballons perdus), l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a symbolisé les périodes difficiles de son équipe.

Avec un différentiel de -23, Westbrook se trouvait d'ailleurs sur le banc lors du run incroyable des siens. Et c'est lui qui a gâché une munition importante dans le money-time... Cependant, James a tenu à le défendre face à la presse.

"Il a pris des décisions spectaculaires au cours de la partie. Il nous a donné des possessions supplémentaires, il nous a donné beaucoup d'opportunités autour du panier. Et je sais qu'il ne supporte pas non plus de ne pas convertir les siennes.

Mais pour ce qui est de l'effort, si un gars joue dur, si un gars laisse tout sur le terrain, je n'ai aucun problème avec ça. C'est une Ligue où on doit vivre avec les réussites et les échecs", a relativisé LeBron James.