LeBron James encense Zion Williamson

LeBron James n'a encore jamais perdu contre Zion Williamson. Les deux hommes se sont affrontés quatre fois depuis 2019 et le King l'a donc emporté lors de chacun des confrontations. Dont la dernière en date, cette nuit, avec la victoire des Los Angeles Lakers contre les New Orleans Pelicans après prolongation (120-117).

CQFR : Luka ne s’arrête plus, Herro assassine les Kings

Même si James prend le dessus collectivement, il tient à rendre hommage à son jeune adversaire.

"Zion is on the verge of being great, and he's going to be great in this league for a long time..."

LeBron James on Zion Williamson after their battle in the @Lakers' OT win! pic.twitter.com/iF1oQO8xSW

— NBA (@NBA) November 3, 2022