LeBron parle d’un « nouveau système » aux Lakers avec Redick

LeBron James a bien fait en sorte que les observateurs sachent qu'il n'a rien à voir avec l'embauche de JJ Redick, son partenaire de podcast, comme head coach des Los Angeles Lakers. Il s'est jusqu'ici montré particulièrement discret au moment de commenter l'arrivée de l'ancien joueur NBA sur le banc californien, mais n'a pas pu échapper à des questions à ce sujet lors du rassemblement de Team USA à Las Vegas avant les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

"Je ne suis pas impliqué dans la recherche d'entraîneurs, mais je suis très excité en ce qui concerne JJ. J'ai hâte de travailler aussi avec Coach (Nate) McMillan, avec lequel je n'avais plus collaboré depuis les Jeux Olympiques 2008. Ce sera ma première fois avec Scott Brooks et je suis impatient. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui me concerne pour l'été des Lakers.

Je suis très heureux de travailler avec JJ et j'ai hâte d'être à l'automne. Il y aura un nouveau système en place. On doit apprendre ce système et voir ce que Coach Redick et le reste du staff attendent de nous. Mon état d'esprit aujourd'hui est simplement de revenir à Los Angeles et d'être prêt à travailler, qu'importe quelles sont les personnes présentes".

On a quand même envie de savoir de quoi seront fait les nouveaux principes de jeu de ces Lakers à la sauce Redick. LeBron James a prolongé pour deux ans avec une player option et une clause lui permettant de mettre son véto en cas de trade à son sujet. Peut-être cela fera-t-il l'objet d'un prochain épisode de "Mind the Game" ?

