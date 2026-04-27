Même dans l’un de ses pires matches en carrière en playoffs, LeBron James a atteint un record historique en playoffs.

Les Los Angeles Lakers ont laissé passer l’occasion de conclure leur série face aux Houston Rockets lors du Game 4 (défaite 115-96). Mais au milieu de cette contre-performance collective, LeBron James a tout de même inscrit son nom un peu plus dans l’histoire.

Le vétéran est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre les 3 000 paniers inscrits en playoffs.

Un record hors d’atteinte

Ce cap symbolique confirme encore l’ampleur de la longévité et de la régularité de LeBron James au plus haut niveau.

Derrière lui, des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar (2356) ou Michael Jordan (2188) restent à distance sur cette statistique.

Un écart qui illustre à quel point ce record pourrait rester longtemps inaccessible.

… dans l’un de ses pires matches

Le contraste est d’autant plus marquant que cette performance historique a été réalisée dans un contexte très compliqué.

Après avoir inscrit ses deux premiers tirs pour atteindre la barre des 3 000, LeBron James n’a plus marqué le moindre panier.

Il a terminé la rencontre avec seulement 10 points à 2 sur 9 au tir, accompagnés de huit pertes de balle, soit l’un de ses matches les plus difficiles en playoffs.

Une série toujours en main

Malgré ce revers, les Los Angeles Lakers mènent toujours 3-1 dans la série.

Ils auront une nouvelle opportunité de conclure au Game 5 à domicile, avec en ligne de mire une qualification pour les demi-finales de conférence.