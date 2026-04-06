LeBron James se dit profondément touché après les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves.

Les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves ont secoué les Los Angeles Lakers… et LeBron James n’a pas caché son émotion en découvrant la nouvelle.

Après la défaite face aux Dallas Mavericks (134-128), LeBron James a raconté comment il a appris l’indisponibilité de ses coéquipiers.

« Je me suis réveillé de ma sieste après l’entraînement et j’ai vu la nouvelle. Ça a été comme un coup, un coup au cœur, à la poitrine, notre unité centrale, avec Luka. »

Avant d’ajouter, encore marqué par le moment.

« On a eu l’info assez vite, et AR souffre aussi. On l’avait vu à OKC, on savait qu’il allait passer une IRM, mais quand j’ai vu ça en me réveillant, je me suis dit : “Merde.” C’était vraiment ma réaction. »

Luka Doncic (ischio-jambiers) et Austin Reaves (obliques) ont donc tous deux subi des blessures sérieuses lors de la lourde défaite face au Thunder. Les deux joueurs devraient manquer la fin de la saison régulière, et leur présence pour les playoffs reste incertaine.

À 41 ans, LeBron James se retrouve dans une situation familière : devoir porter les Lakers sur ses épaules.

Aussi talentueux soit-il, cette fin de saison s’annonce très compliquée pour les Lakers. Si Doncic et Reaves tardent à revenir, elle risque de s’achever bien plus tôt pour une équipe qui était pourtant sur une dynamique impressionnante.

La saison des Lakers est-elle déjà foutue ?