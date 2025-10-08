Les Los Angeles Lakers joueront la présaison sans LeBron James. À 40 ans, la star souffre d’une irritation nerveuse au niveau du fessier. Objectif affiché : être prêt pour l’Opening Night du 21 octobre contre les Warriors.

La décision s’inscrit dans une approche prudente alors que LeBron James attaque sa 23e saison NBA. D’après ESPN, le plan consiste à poursuivre le protocole de soins et la montée en charge à l’entraînement, sans exposition inutile en match amical. “Devrait manquer le reste de la pré-saison”, a résumé Shams, tout en précisant que la disponibilité pour la reprise reste l’objectif. Dans la foulée du battage autour de sa “Second Decision” (finalement une opération marketing) l’update médical replace la priorité sur la gestion physique du King.

Sportivement, l’absence de James en présaison déplace la focale sur la création offensive et les automatismes du supporting cast. Côté calendrier, les Lakers ont déjà abordé leurs premières rencontres de présaison en mode précaution, et la tendance devrait se poursuivre jusqu’à la semaine précédant l’ouverture. L’idée est de préserver les jambes d’un joueur qui tournait encore à 24,4 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes la saison passée, tout en restant leader au scoring all-time.

Los Angeles avait annoncé en amont plusieurs forfaits pour lancer la présaison, dont celui de LeBron James pour gérer ce même souci. Rien n’indique, à ce stade, un impact sur le début d’exercice, les signaux pointant vers une disponibilité au Chase Center le 21 octobre. La fenêtre d’évaluation médicale sera continue d’ici là, avec une communication basée sur la progression à l’entraînement plus que sur des retours en match amical.

