LeBron voit des similitudes avec ses débuts chez Cooper Flagg

Après un duel explosif, LeBron James et Cooper Flagg se sont livrés à distance… avec des mots forts et révélateurs.

Il y avait comme un parfum de passage de témoin sur le parquet hier soir. Dans la victoire des Dallas Mavericks face aux Los Angeles Lakers (134-128), LeBron James et Cooper Flagg se sont livrés un duel aussi fascinant que symbolique… avant de se couvrir de respect après la rencontre.

À 41 ans, LeBron a encore livré une performance hors normes, pendant que Flagg, lui, continuait d’empiler les cartons avec 45 points. Deux générations, deux trajectoires, mais un même impact sur le jeu.

Interrogé sur le phénomène Flagg, LeBron n’a pas caché son admiration, tout en rappelant à quel point le contexte de développement est crucial pour un jeune joueur.

« Il est évidemment spécial. Je l’ai vu dès ses années AAU, quand il montait en puissance avec son équipe du Maine. Il faisait déjà des choses incroyables. Et depuis, il n’a fait que progresser, progresser, progresser. »

Le King a aussi insisté sur un point clé dans la progression du rookie : la liberté et le droit à l’erreur.

« J’ai adoré ce qu’il fait, ce qu’il apporte à cette franchise. Il a l’air d’aimer le jeu, il travaille dur. Et je pense que c’est une excellente chose de lui donner le ballon, de le laisser traverser les moments difficiles. C’est comme ça qu’on grandit plus vite. C’est ce que Paul Silas avait fait avec moi à mes débuts. Il m’avait laissé faire des erreurs, encore et encore, face à des défenses dures. »

Un parallèle assumé avec ses propres débuts, même si LeBron nuance et s'en amuse.

« Sur le terrain, je vois des similarités. En dehors, c’est un peu différent. »

« J’ai grandi en l'observant, que j’idolâtrais. » - Cooper Flagg

De son côté, Flagg n’a pas boudé son plaisir de partager ce moment avec l’une de ses idoles.

« C’est vraiment incroyable. C’est quelqu’un que je regardais quand j’étais enfant, que j’ai suivi pendant toute sa carrière. Le voir faire encore ce qu’il fait aujourd’hui, c’est impressionnant. C’est un rêve devenu réalité. Pouvoir affronter quelqu’un comme lui, avec la carrière qu’il a, c’est incroyable. »

Les deux hommes ont échangé quelques mots après la rencontre, dans une scène pleine de respect.

« On s’est juste montré du respect. J’ai grandi en l'observant, que j’idolâtrais. »

Malgré ses 96 points cumulés sur le week-end, Flagg garde la tête froide.

« C’est forcément une forme de message. Mais je suis surtout confiant en moi et je sais ce que je suis capable de faire. Le reste se mettra en place tout seul. »

LeBron, lui, continue de repousser les limites du temps, tout en regardant déjà vers la suite.

« Je sais ce dont je suis encore capable. Si je suis sur le terrain, je dois créer des choses pour mon équipe, de plusieurs manières. J’ai essayé de le faire ce soir, mais ça n’a pas suffi. »

Entre domination du présent et promesse d’avenir, cette rencontre avait tout d’un moment charnière. Et si la NBA cherche encore son prochain visage, elle sait déjà qu’il est entre de bonnes mains.

Cooper Flagg nouveau favori au ROY après deux cartons historiques ?