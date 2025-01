Bradley Beal compte bien s'accrocher à sa no-trade clause malgré l'intérêt indéniable des Phoenix Suns pour Jimmy Butler. L'ancien arrière des Washington Wizards peut décider de faire capoter un transfert si la destination qui lui est imposée ne lui convient pas. D'après John Gambadoro, l'insider des Suns, seuls trois franchises lui conviendraient dans le cadre d'un changement de décor : le Miami Heat, les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets.

Le weekend dernier, Brian Windhorst d'ESPN expliquait que le Heat n'était plus intéressé par Bradley Beal, ce qui oblige déjà à retirer l'une de ces trois pistes. En ce qui concerne les Lakers, les Californiens semblent plus intéressés par Butler. Si toutefois Beal leur plaisait, il faudrait là aussi matcher au niveau salarial et se séparer de trois ou quatre joueurs, parmi lesquels Austin Reaves et Rui Hachimura, en plus de picks. Pas sûr que Rob Pelinka considère que le jeu en vaille la chandelle.

Enfin, pour que Denver considère Beal comme un renfort digne de ce nom, il faudrait que les Nuggets aient perdu confiance en Michael Porter Jr, qui fait individuellement une bonne saison.

En somme, aucune des pistes privilégiées par Bradley Beal dans l'hypothèse où il faudrait changer d'équipe, ne semble simple ou même pertinente à ce jour...

