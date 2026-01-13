Les Boston Celtics en guerre ouverte avec les arbitres après deux épisodes brûlants

Boston vit un contentieux grandissant avec les arbitres NBA après les critiques de coach Mazzulla sur un écran non sifflé et une amende de 35 000$ infligée à Jaylen Brown.

Les Boston Celtics se retrouvent au centre d’une tempête autour de l’arbitrage NBA, entre la dernière défaite concédée face aux Indiana Pacers cette nuit et une amende lourde infligée à Jaylen Brown. Cette spirale s’est intensifiée après que le coach Joe Mazzulla et la star Jaylen Brown ont exprimé leur colère contre les officiels, cristallisant une frustration qui gagne l’équipe.

Lundi soir, Boston s’est incliné 98-96 en prolongation à Indianapolis, un revers cruel où chaque possession a compté. À l’issue du match, interrogé à plusieurs reprises sur la dernière action décisive, l’entraîneur Joe Mazzulla n’a eu qu’une réponse, répétée sans détour : « Illegal screen. Illegal screen. Illegal screen. Illegal screen. Illegal screen. Illegal screen. Illegal screen. » en référence à ce qu’il estimait être un écran illégal non sifflé de Siakam qui a mené au panier décisif des Pacers dans les ultimes secondes.

La séquence est lunaire :

La tirade de Mazzulla fait écho à la frustration croissante du vestiaire. Sur le banc comme sur le parquet, Boston peine à digérer ce qu’il considère comme des décisions arbitérales incohérentes ces dernières semaines. Et cette tension a déjà coûté cher financièrement à la franchise.

Samedi, lors de la rude défaite 100-95 contre les San Antonio Spurs, Jaylen Brown avait exprimé sans filtre son exaspération envers les arbitres, pointant du doigt une gestion des fautes qu’il jugeait inéquitable et un manque de constance dans les décisions. Après la rencontre, Brown avait notamment affirmé :

« Honnêtement, je trouve qu’on leur a laissé beaucoup de choses et je suis fatigué de cette incohérence. … Je vais accepter l’amende. … C’est fou, comme à chaque fois qu’on joue une bonne équipe. »

Il avait également ciblé le principal arbitre du match, Curtis Blair, en disant :

« Curtis et les autres gars ont été terribles ce soir. Je m’en fiche. Ils peuvent me mettre à l’amende. »

La NBA a effectivement sanctionné Brown d’une amende de 35 000$ pour ces déclarations, conformément aux règles strictes encadrant les critiques publiques contre les officiels.

« Je vais accepter l’amende à ce stade, … c’est la même merde chaque fois que nous jouons contre une bonne équipe », avait insisté Brown, assumant son désaccord malgré la sanction.

Cette accumulation de tensions illustre un malaise plus profond dans la relation entre les Celtics et les arbitres NBA, au moment où l’équipe tente de rester compétitive dans un calendrier exigeant.

Alors que Boston cherche à se relancer, ces épisodes pourraient poursuivre leur impact sur l’atmosphère interne et sur la perception qu’ont les supporters d’un club légendaire confronté à des frustrations croissantes autour du sifflet.

