Jarrett Allen sort un match XXL, Cleveland densifie sa rotation avec un trade malin : les Cavaliers tiennent-ils enfin leur déclic pour cette saison ?

Sans faire de bruit, les Cleveland Cavaliers ont enchaîné une nouvelle victoire convaincante, 130-111 contre les Portland Trail Blazers, portée par une performance hors norme de Jarrett Allen : 40 points, 17 rebonds, 5 passes et 4 contres.

Une sortie XXL qui tombe au bon moment, parce que Cleveland a bougé sur le marché, avec l’idée claire de se donner plus de solutions sans tout chambouler. Une dynamique qui séduit Shaï et Antoine dans le CQFR.

Le trade : transformer un « décevant » en deux rotations

Le mouvement évoqué a eu lieu ce week-end. De’Andre Hunter a été envoyé à Sacramento, contre Keon Ellis et Dennis Schröder. Pour Antoine, les Cavs ont réalisé un joli coup : « Ils ont transformé un joueur qui était décevant en deux joueurs de rotation. »

L’intérêt, côté Cavaliers, est double. D’abord, Keon Ellis. Un joueur qui plaisait à beaucoup de franchises : « C’était le joueur le plus convoité de la deadline. C’est important de le noter. » Et même si son nom n’est pas celui qui fait la une comme Giannis Antetokounmpo, Ja Morant ou Domantas Sabonis, l’idée est de récupérer un profil utile tout de suite, dans un rôle clair.

Ensuite, Dennis Schroder, qui change encore d’adresse. Evidemment, tout le monde commente sa trajectoire, qui interroge : « Dennis Schroder, 11e fois qu’il est transféré dans sa carrière, il est proche du record de Trevor Ariza », rappelle Antoine. Mais nos journalistes insistent surtout sur son utilité potentielle : un meneur expérimenté capable de tenir des minutes, d’organiser, et de prendre le jeu à son compte quand il faut.

Pourquoi Cleveland peut y croire

Pour nos chroniqueurs, la lecture de ce trade est plutôt favorable à Cleveland, et elle repose donc sur une logique simple : ajouter deux pièces intéressantes au lieu de s’accrocher à une seule option.

« Je trouve que c’est un super trade pour les Cavs parce que Hunter est assez décevant », résume Shaï. « Keon Ellis est pas très connu du grand public, mais c’est un excellent joueur. Les fois où il jouait beaucoup avec Sacramento coïncidaient avec des bonnes périodes pour les Kings. » Comme l’explique Antoine, il est à 36% à longue distance, mais pas dans de bonnes conditions à Sacto. S’il ne scorera pas autant que Hunter en volume, il remplira parfaitement la mission de 3-and-D.

Schröder, top joueur FIBA mais peut-être pas assez fort pour avoir tous les soirs tous les ballons en NBA comme en sélection, peut être « un vrai bon 6e homme, meneur remplaçant », pour Antoine. Et qui peut quand même prendre le jeu à son compte dans les bons soirs. Une plus-value par rapport à l’échec Lonzo Ball.

L’autre idée forte, c’est que ce type de trade peut peser tout de suite, sans bloquer l’avenir. Les Cavaliers renforcent leur rotation et ajoutent des profils complémentaires, au moment où la saison entre dans sa phase la plus dense.

Un deal suffisant ?

Est-ce suffisant pour parler d’une relance durable ? Nos journalistes restent prudents, et rappellent que le vrai verdict viendra plus tard, sur la continuité, et surtout quand les matches compteront le plus.

Entre la démonstration de Jarrett Allen et un trade pensé pour densifier la rotation, Cleveland envoie un signal clair : les Cavaliers veulent avancer sans paniquer. Reste à savoir si ce mouvement est un simple ajustement intelligent ou le vrai point de bascule.

