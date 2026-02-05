À l’approche de la deadline NBA, les Clippers se montrent ouverts à un trade d’Ivica Zubac. Les Pacers figurent parmi les principaux prétendants.

Les Los Angeles Clippers se montrent désormais ouverts à un trade concernant Ivica Zubac, alors que la deadline approche. Selon l’insider NBA Jake Fischer, la franchise californienne continue de recevoir des appels au sujet de son pivot vétéran, avec plusieurs équipes intéressées.

Parmi les prétendants les plus sérieux figurent les Indiana Pacers, cités comme l’un des principaux candidats à un éventuel échange. La franchise de l’Est est en quête d’un nouveau pivot de référence après le départ estival de Myles Turner vers les Milwaukee Bucks.

Longtemps réticents à l’idée de se séparer de Zubac, y compris lors du difficile début de saison des Clippers, marqué par un bilan de 6 victoires pour 21 défaites, les dirigeants auraient revu leur position. Le récent trade de James Harden vers les Cleveland Cavaliers semble avoir ouvert la porte à d’autres mouvements d’envergure, dont une possible discussion autour du pivot croate.

À 27 ans, Ivica Zubac réalise une saison solide. En 43 matches disputés, il affiche des moyennes de 14,4 points et 11,0 rebonds, avec une adresse de 61,3 % au tir. Joueur le plus ancien de l’effectif des Clippers, il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2027-28, un élément qui renforce son attractivité sur le marché à l’approche de la deadline.