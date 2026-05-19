Le feuilleton Giannis Antetokounmpo pourrait bien animer tout l’été NBA.

Invité du Pat McAfee Show, Shams Charania a révélé le nom de plusieurs franchises qui ont déjà manifesté un intérêt pour la superstar des Bucks avant même l’ouverture officielle de l’intersaison.

Selon l’insider d’ESPN, plusieurs contenders ont pris des renseignements sur Giannis Antetokounmpo ces derniers mois, avec des degrés d’implication différents selon les équipes.

« Minnesota, les Lakers, les Celtics, le Heat et les Knicks faisaient partie des équipes intéressées par Giannis à la trade deadline », a expliqué Charania. « Certaines équipes étaient plus impliquées que d’autres dans les discussions. »

L’insider précise notamment que le Heat et les Timberwolves auraient été les franchises les plus actives dans les échanges avec Milwaukee.

« Miami et Minnesota ont eu des discussions plus poussées », a détaillé Charania. « Cleveland, les Lakers, les Celtics et les Knicks ont surtout pris des renseignements et discuté de l’idée. »

Parmi les franchises citées, Boston intrigue particulièrement. Les Celtics sortent pourtant d’une saison régulière solide malgré l’élimination précoce contre Philadelphie, mais ils auraient tout de même pris la température sur le dossier Giannis.

« Les Celtics ont bien passé un appel et montré une forme d’intérêt, et cela devrait continuer pendant l’intersaison », a ajouté Charania. « Mais les discussions ne sont jamais allées dans le détail parce qu’il faut que les deux parties soient intéressées. Vous n’allez pas commencer à proposer le genre de joueur qui pourrait être nécessaire pour trouver un accord sans qu’il y ait de l’intérêt de l’autre côté. »

Un intérêt qui pourrait voir le jour prochainement. Certes, pour le moment, aucun signe concret ne montre que Milwaukee souhaite réellement tourner la page avec son double MVP. Mais après une nouvelle saison frustrante et une élimination prématurée en playoffs, les spéculations autour de l’avenir du Grec repartent déjà de plus belle. Et leur position pourrait évoluer.

Reste désormais à savoir si les Bucks écouteront réellement des offres cet été… et quelle équipe sera prête à envoyer le package le plus agressif pour tenter de récupérer l’un des meilleurs joueurs du monde.

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