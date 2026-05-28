Le trophée individuel de MIP est décerné à la joueuse qui a eu la meilleure progression par rapport aux saisons précédentes. Et en ce début de saison, nos Françaises impressionnent en WNBA. Si l'année dernière c'est l'Américaine Veronica Burton qui a récolté le titre, cette saison trois de nos Frenchies peuvent y prétendre au vu […]

Le trophée individuel de MIP est décerné à la joueuse qui a eu la meilleure progression par rapport aux saisons précédentes. Et en ce début de saison, nos Françaises impressionnent en WNBA. Si l'année dernière c'est l'Américaine Veronica Burton qui a récolté le titre, cette saison trois de nos Frenchies peuvent y prétendre au vu de leur performance. Dominique Malonga, Marine Johannès et Carla Leite ont une vraie carte à jouer.

Dominique Malonga

Dominique Malonga est le nom qui revient le plus chez les journalistes et les spécialistes lors des discussions pour le MIP. À seulement 20 ans et pour sa deuxième saison, la joueuse de Seattle a changé de dimension. La saison dernière, alors numéro deux de la draft 2025, elle est arrivée dans une équipe du Storm où la coach faisait peu jouer les jeunes joueuses. En sortie de banc, elle a aligné 7.7 points, 4.6 rebonds et 0.7 contre en 14 minutes de jeu en moyenne en ne commençant aucun match sur 42 disputés.

Cette saison, la Française a trouvé une place de titulaire, malgré une commotion cérébrale qui ne l'a fait jouer que 3 matchs pour le moment. Elle a commencé dans le 5 de départ à chaque fois. Avec 16 points, 7.3 rebonds et 2 contres en 26.7 minutes, l'ancienne Lyonnaise a déjà prouvé de quoi elle est capable lorsqu'on lui donne du temps de jeu.

Dominique Malonga tonight 🔥 • 21 points

• 8 rebounds

• 8/15 FG pic.twitter.com/GWy8sleQ5g — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 9, 2026

Freinée par sa blessure, on espère qu'elle sera vite de retour, car elle montrait de sérieuses améliorations, que ce soit dans les statistiques ou dans différents aspects de son jeu.

Marine Johannès

On ne peut pas parler de MIP et ne pas mentionner Marine Johannès. À 31 ans, la joueuse de New York a entamé sa cinquième saison en WNBA et elle est la joueuse qui fait parler. Dans le même cas de figure que Malonga, Marine jouait en sortie de banc l'année dernière. Sous les ordres d'une Sandy Brondello qui avait du mal à l'utiliser correctement, elle tournait à 6.4 points, 1.9 rebond, 1.6 passe et 37.7 % de réussite à 3 points. Titulaire seulement 5 matchs sur 44, elle jouait peu.

Cette année, le changement de coach est un vrai renouveau pour la joueuse du Liberty. Titulaire sur tous les matchs de la saison (8/8), même avec le retour de Satou Sabally et de Sabrina Ionescu, elle a plus le ballon, il y a plus de mouvement autour d'elle et elle peut enfin jouer son jeu.

Elle est pour le moment à 12.6 points, 3 rebonds, 4.6 passes, 43.5 % de réussite à 3 points et surtout la leader derrière l'arc de toute la ligue, une véritable progression.

Nouveau record en carrière pour Marine Johannès, Carla Leite est clutch

Carla Leite

Ses derniers matchs font beaucoup parler. Ultra déterminante sur les trois dernières victoires de Portland, Carla Leite est en train d'exploser en WNBA. Pour sa deuxième saison, elle change complètement de rôle. Même si elle a eu ses moments qui ont fait sauter le Chase Center l'année dernière avec Golden State, Carla a vécu un changement d'équipe qui lui a permis de trouver un vrai rôle de titulaire à l'intersaison.

Elle aussi, joueuse de banc avec les Valkyries en 2025, elle avait des statistiques à 7.2 points, 2 passes et 38.7 % de réussite.

Avec le Fire, la Française est beaucoup plus constante en étant désormais titulaire indiscutable. Clutch en fin de match, joueuse qui a du caractère et qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités offensivement, avec une vraie énergie sur le parquet, à seulement 22 ans, elle s'impose petit à petit comme le visage de sa nouvelle franchise.

Depuis son arrivée en Oregon, elle tourne à 16.3 points, 4 passes et 46 % FG, sa progression est fulgurante.

Carla Leite turned up in @theportlandfire's dub vs. the Connecticut Sun 👏 She dropped 20 PTS, 3 AST & 2 3PM to help the Fire secure win No. 5!#WNBASeason30 pic.twitter.com/MkW7WvRcgA — WNBA (@WNBA) May 28, 2026

Mais attention, avec l’arrivée de nouvelles franchises, des gros changements d’effectifs et de staffs, des nouveaux rôles pour les joueuses, la concurrence est rude. Bridget Carleton et Sarah Ashlee Barker, coéquipières de Carla, Nyara Sabally, Jessica Shepard qui est en train d'exploser à Dallas, et beaucoup d'autres sont aussi de très bonnes candidates au titre de MIP qui sera décerné en fin de saison. En tout cas, si nos Françaises continuent de performer comme elles le font en ce début de saison, elles auront toutes les chances de leur côté.