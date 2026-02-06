Resté à Memphis à la deadline, Ja Morant devrait toujours être échangé cet été, les Grizzlies n’ayant pas renoncé à ce plan.

Malgré l’absence de mouvement autour de Ja Morant avant la trade deadline, les Memphis Grizzlies n’ont pas changé de cap. Selon Joe Vardon de The Athletic, la non-action de Memphis le jour de la deadline ne constitue pas un revirement. La franchise prévoit toujours de transférer Morant durant l’intersaison.

Les discussions n’ont pas abouti ces derniers jours faute d’offres jugées suffisantes. D’après Chris Mannix de Sports Illustrated, un dirigeant NBA a résumé les réticences du marché par un message sans détour, expliquant que l’on ne pouvait pas compter sur la disponibilité du joueur. Une perception largement partagée autour de la ligue, notamment du côté du Miami Heat.

Sur ESPN, Brian Windhorst est allé plus loin en évoquant une valeur négative sur le marché.

« Quand je dis qu’il n’a pas de valeur, ce n’est même pas exact. Il a ce qu’on appelle une “valeur négative”. Les équipes n’étaient pas prêtes à récupérer Ja Morant à moins que les Grizzlies n’attachent aussi des choix de draft. En d’autres termes, il fallait payer pour qu’une équipe le prenne », a-t-il expliqué dans l’émission Get Up.

Depuis le début de la saison 2023-2024, Morant n’a disputé que 79 matches sur 213 possibles, un élément central dans l’évaluation des franchises intéressées. Shams Charania avait déjà rapporté le 9 janvier que Memphis écoutait les offres, mais le prix demandé, combinant jeunes joueurs et choix de draft, s’est heurté à un marché jugé très limité.

En parallèle, les Grizzlies ont accéléré leur reconstruction sans passer par un trade de Morant. La franchise a notamment envoyé Jaren Jackson Jr. au Utah Jazz, récupérant trois choix de premier tour. Après le trade de Desmond Bane vers l’Orlando Magic l’été dernier, Memphis dispose désormais de 12 choix de premier tour sur les sept prochaines années.

Sous contrat encore deux saisons après celle-ci, Ja Morant touchera 42,2 millions de dollars en 2026-2027 puis 44,9 millions en 2027-2028. Un engagement financier lourd, qui devrait continuer de peser sur l’intérêt des équipes lorsque les Grizzlies tenteront à nouveau de le transférer cet été.