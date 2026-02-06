Longtemps évoqué à Miami, Ja Morant n’a finalement pas fait l’objet d’un trade avec le Heat, refroidi par son contrat et ses blessures.

Malgré les nombreuses rumeurs entourant Ja Morant à l’approche de la trade deadline NBA, le Miami Heat n’a finalement pas donné suite à cette piste. La star des Memphis Grizzlies reste donc dans le Tennessee pour la suite de la saison 2025-2026.

Selon Barry Jackson du Miami Herald, Miami, qui était l'une des destinations préférées du joueur, a bien manifesté un intérêt initial.

« Le Heat avait suffisamment d’intérêt pour passer un premier appel aux Grizzlies il y a plusieurs semaines. Mais pas suffisamment pour tenter réellement un trade », rapporte le journaliste.

En interne, la franchise floridienne aurait longuement discuté du dossier avant de trancher. La décision de ne pas aller plus loin s’explique par plusieurs facteurs précis.

« D’après une source, le Heat a décidé de ne pas poursuivre un échange en raison de nombreux éléments, notamment son contrat et un historique de blessures préoccupant », écrit Barry Jackson.

Un constat partagé au sein de l’organisation, alors que Miami cherche à sécuriser ses choix sur le long terme.

Les chiffres renforcent ces réticences. Ja Morant n’a disputé plus de 67 matches lors d’aucune de ses six saisons NBA. Il n’a joué que neuf puis cinquante rencontres lors des deux saisons précédentes, et seulement vingt cette saison, actuellement freiné par une blessure au coude. Un manque de disponibilité qui pèse lourd dans l’évaluation de son profil.

Très cité ces dernières semaines, le Heat apparaissait comme l’un des candidats les plus sérieux sur le dossier Morant. Mais à l’heure du bilan, aucune franchise n’a réellement franchi le pas pour le meneur de Memphis, malgré un marché exploré activement par les Grizzlies. Miami, de son côté, a choisi la prudence, laissant Ja Morant terminer la saison sous le maillot de Memphis.

