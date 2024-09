Les Lakers relancent le « Koloko’s Basket »

Christian Koloko était en salle d'attente depuis plusieurs mois. L'intérieur camerounais, très intéressant à ses débuts en NBA avec Toronto, avait dû mettre sa carrière entre parenthèses après la découverte de caillots de sang dans son organisme mettant en péril sa carrière professionnelle, comme ce qu'avait connu Chris Bosh quelques années plus tôt. Koloko a été récemment autorisé à rejouer par le comité santé de la NBA et on devrait le revoir dans la ligue la saison prochaine.

D'après Shams Charania de The Athletic, Christian Koloko va s'engager avec les Los Angeles Lakers et aura l'opportunité de se battre pour une place lors du training camp de la franchise californienne dans 15 jours.

Né à Douala et d'abord attiré par le football, Koloko, 2,16m, a été au lycée aux Etats-Unis, d'abord à Lake Balboa, puis à Sierra Canyon, toujours en Californie, où il a côtoyé notamment deux joueurs NBA actuels, KJ Martin et Scotty Pippen Jr. Après avoir fait son cursus universitaire à la fac d'Arizona, Christian Koloko avait été drafté en 33e position en 2022 par les Toronto Raptors.

La NBA découvre le Koloko's Basket, encore une pépite signée Ujiri