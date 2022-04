Les Nets sont dans la mouise, Kyrie Irving assume l’échec

Le climat est morose du côté de Brooklyn. Les Nets viennent de perdre le game 3 contre Boston à domicile et sont à une défaite d'un sweep retentissant. Kyrie Irving s'est présenté devant les médias au sortir de cette rencontre au cours de laquelle il a inscrit 16 points à 6/17 (0/7 à 3 points) et n'a pas réussi à soulager Kevin Durant, muselé par l'énorme défense des Celtics. Il a tenu à assumer, en partie, la responsabilité de ce revers qui met son équipe au bord du précipice.

"On essaye de créer une alchimie, alors que les Celtics l'ont créée depuis Noël. On vit une nouvelle expérience en tant que groupe et on doit respecter ça. Je ne sais pas comment rattraper le temps perdu, mais je suppose que l'on peut m'imputer la responsabilité de ça. Je dois mieux jouer, mieux contrôler le match et nos possessions. Ma posture doit être meilleure et je ne dois pas perdre autant de ballons. J'ai aussi pris 5 fautes ce soir. Donc on peut mettre cette défaite sur moi".

Ce serait bien trop simple si Kyrie Irving était le seul responsable de la défaite et du fait que les Nets sont menés 3 à 0. Il sera temps de faire l'autopsie plus tard, mais entre l'épisode autour de James Harden et Ben Simmons, l'absence de Kyrie à cause du vaccin, la blessure de Kevin Durant et les difficultés de Steve Nash à trouver des solutions, les explications seront nombreuses...

