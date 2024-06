Les playoffs discrètement fous de Jrue Holiday

On a beaucoup parlé de Jaylen Brown et Jayson Tatum depuis que le sacre des Boston Celtics a été acté. Un peu moins de Jrue Holiday, qui a immédiatement remporté le titre à son arrivée, avec un impact trop peu souvent évoqué. Au-delà de sa défense de fer, l'ancien joueur des Bucks a aussi été bon tout court dans le jeu et statistiquement.

Sur cette campagne de playoffs 2024, Holiday a tout simplement shooté en 50-40-95, avec 1.5 perte de balle par match, 13 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne. Au-delà de ça, son influence sur ses coéquipiers a été flagrante et avoir un joueur comme lui capable d'être tantôt la 3e, tant tôt la 5e option d'une équipe aussi forte, est un luxe invraisemblable.

Les Celtics peuvent remercier les Bucks de leur avoir laissé l'opportunité de récupérer Jrue Holiday, dont on rappelle qu'il a été recruté contre Robert Williams III, très souvent blessé, et Malcolm Brogdon, ancien 6th man of the year, mais lui aussi souvent sujet aux blessures. L'un des coups de la saison, assurément.

A 34 ans, le Californien a de beaux restes et, semble-t-il, la capacité d'inspirer encore ses partenaires, ne serait-ce que sur le plan défensif, pour quelques années encore.

Jrue Holiday est sous contrat jusqu'en 2027, avec une player option jusqu'en 2028. Pour le moment, les 30 millions annuels que lui offrent les Celtics sont parfaitement rentabilisés.

Jrue Holiday, ça va au Hall of Fame ou pas ?