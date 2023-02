Les Sixers ne peuvent plus être champions… d’après la théorie de Phil Jackson

On continue de faire le point sur la course au titre du point de vue de la fameuse théorie de Phil Jackson qui veut qu'aucune équipe atteignant les 20 défaites avant les 40 victoires ne peut être championne. Il restait quatre équipes en lice selon ces critères jusqu'à cette nuit : Boston, Milwaukee et Denver, qui avaient d'ores et déjà fait le job, et Philadelphie, qui se devait de gagner trois matches de suite pour valider ce statut.

Les Sixers ont quitté ce club fermé en s'inclinant à domicile contre Boston, sur le fameux shoot à 3 points de Jayson Tatum. Philadelphie a désormais 39 victoires et 20 défaites, ce qui fait échouer le groupe de Doc Rivers à une petite victoire près. Evidemment, ça n'a pas valeur de vérité absolue, mais cette théorie émane quand même d'un esprit brillant, quand bien même il a achevé sa carrière sur une mauvaise expérience en tant que dirigeant des Knicks.

A en croire le Zen Master et ses préceptes, le titre se jouera donc entre Boston, Milwaukee et Denver, ce qui n'est pas insensé vu le niveau des trois équipes depuis le début de la saison. Attention tout de même à des équipes qui pourraient surfer sur une dynamique différente en playoffs, à commencer par les Warriors en cas de retour de Stephen Curry...

Seules 4 équipes peuvent encore être championnes cette année... d'après Phil Jackson