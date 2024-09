Les Sixers restent à Philadelphie, les fans peuvent souffler

On avait du mal à imaginer une NBA sans la ville de Philadephie, historique et très ancrée dans la culture basket. Le menace était néanmoins sérieuse de voir les Sixers déménager à quelques kilomètres de là, dans le New Jersey, du côté de Camden. En cause, l'impossibilité de faire construire une nouvelle salle en coeur de ville, afin de remplacer le Wells Fargo Center. Les propriétaires de la franchise avaient acté que celle-ci devrait disposer d'une enceinte flambant neuve d'ici la saison 2031-2032, quitte à ce que cela implique un déménagement. Ce ne sera pas le cas, comme l'a annoncé la maire de la Ville de l'Amour Fraternel, Cherelle Parker.

"Je suis fière de vous annoncer qu'une décision a été prise et qu'un accord est survenu afin de nous assurer que nos Sixers restent à la maison. Je crois de tout mon coeur que c'est la meilleure chose possible pour les habitants de Philadelphie".

Les Sixers vont donc rester à Philadelphie, comme c'est le cas depuis 1963. Reste à savoir où sera construite la nouvelle salle, l'actuelle étant située du côté sud de la ville, non loin de l'aéroport international.

