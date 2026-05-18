Golden State serait prêt à proposer près de 140 millions de dollars à Stephen Curry pour prolonger l’aventure jusqu’à la retraite.

Les Golden State Warriors veulent absolument conserver Stephen Curry jusqu’à la fin de sa carrière… et la franchise serait prête à sortir un très gros chèque cet été.

Selon l’insider Marc Stein, le meneur pourrait signer une prolongation de deux ans avoisinant les 140 millions de dollars avec Golden State.

Stephen Curry deviendra éligible à une extension de contrat à la fin du mois d’août, et les Warriors seraient très confiants quant à la possibilité de trouver rapidement un accord.

Marc Stein explique que Golden State peut proposer « une prolongation de deux ans proche des 140 millions de dollars ».

Le dossier semble d’ailleurs assez clair en interne.

Le GM Mike Dunleavy a encore réaffirmé cette semaine que la franchise voulait voir Stephen Curry terminer sa carrière sous le maillot des Warriors.

« Ce moment arrivera, mais nous avons toujours dit que nous voulions que Stephen Curry finisse sa carrière ici et reste aussi longtemps qu’il le souhaite », a expliqué le dirigeant.

À 38 ans, le meilleur shooteur de l'histoire reste évidemment le visage absolu de la franchise californienne malgré une saison compliquée collectivement pour Golden State.

Le quadruple champion NBA possède encore une année garantie dans son contrat actuel et doit toucher 62,5 millions de dollars lors de la saison 2026-27.

Cette prolongation permettrait donc aux Warriors de sécuriser encore un peu plus la dernière partie de carrière de leur superstar historique.

Stephen Curry encore loin de la retraite