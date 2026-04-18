Stephen Curry encore loin de la retraite

A 38 ans, le meneur de jeu des Golden State Warriors Stephen Curry n'a vraiment aucune intention de dire stop.

Quel avenir pour Stephen Curry ? Après l'élimination des Golden State Warriors, face aux Phoenix Suns (96-111), cette question fait bien évidemment parler. Toujours sous contrat jusqu'en 2027, le meneur des Dubs continue de se projeter sur la durée en Californie.

Malgré le poids des années, le vétéran de 38 ans ne s'imagine absolument pas dire stop. Au contraire, il semble toujours prêt à s'inscrire, sur plusieurs années, dans le projet des Warriors. Avec potentiellement des discussions à venir cet été concernant une prolongation.

"Combien d'années il me reste dans ma carrière ? Plusieurs, c'est sûr. Cela veut bien dire plus qu'une année ? Oui, parfait. Intéressé par une prolongation ? Bien sûr. Mais aucune de ces discussions n'a eu lieu, donc l'été s'annonce chargé pour les Warriors", a glissé, avec le sourire, Stephen Curry en conférence de presse.

Une séparation entre les Warriors et Curry n'est bien évidemment pas à l'ordre du jour. Malgré un projet sportif un peu flou, il existe une certitude : Golden State veut continuer de construire, jusqu'au bout, autour du natif d'Akron.

Désormais, l'important sera de définir les plans de la franchise, au niveau du coach et de l'effectif. En attendant le début des négociations pour le nouveau bail de Stephen Curry.

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