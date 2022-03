L’excellent Grant Williams veut qu’on l’appelle… “Batman”

Grant Williams est très bon cette saison avec les Boston Celtics, auxquels il apporte ses qualités défensives et son adresse extérieure (42.5% à 3 points). Dimanche, Williams a posé des problèmes à Nikola Jokic (8/24) lors de la victoire de son équipe contre Denver. Et il a tellement gêné le MVP qu'il s'est senti pousser des ailes et a émis une requête plutôt cocasse à ses partenaires...

Jayson Tatum a raconté après la rencontre :

Jaylen Brown a confirmé :

Pas trop compliqué à comprendre. Avec son travail de sape sur Jokic, surnommé "The Joker", Williams pense mériter l'analogie avec le super-héros qui est le seul capable de stopper le grand méchant de Gotham City. Il n'y a pas beaucoup de "Jokic stoppers" et s'il parvient à reproduire cet exploit à chacune de leur rencontre, on accèdera peut-être à sa requête même si ses partenaires ne sont pas d'accord...

Cette saison, Grant Williams tourne à 7.6 points et 3.4 rebonds de moyenne, mais a un impact très important dans le jeu et sur les très bons résultats des Celtics sur la deuxième partie de saison.

Jayson Tatum: "Grant wants his nickname to be...(laughs) I can't understand why Grant wants to be called Batman. I'm gonna ask him when I get on the bus. Grant played great tonight, but I'm gonna call him Grant. I'm not calling him no damn Batman."

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 21, 2022