L’incident Jaden Ivey aurait précipité le licenciement d'Arturas Karnisovas et Marc Eversley chez les Chicago Bulls.

Les Chicago Bulls ont décidé de se séparer d’Arturas Karnisovas et Marc Eversley après plusieurs saisons décevantes. Mais selon les informations venues de Chicago, un événement précis aurait précipité cette décision : « l’incident Jaden Ivey ».

Un point de rupture en interne

Le manque de résultats reste la raison principale, et la direction des Bulls était déjà fragilisée depuis plusieurs mois. Mais selon Joe Cowley, la situation s’est brusquement aggravée récemment.

« Selon une source, ils étaient déjà sur la sellette avant la trade deadline en février, avec des inquiétudes sur la direction immédiate de la franchise. La gêne liée à l’incident Jaden Ivey a été la goutte de trop, ne laissant pas d’autre choix aux Reinsdorf que de tourner la page après plus de six saisons. »

Un épisode présenté comme un moment de bascule pour les propriétaires. Ces derniers ont forcément vu le trade pour l'ancien Piston comme une faute professionnelle. LE VP et son GM auraient probablement dû se douter que quelque chose clochait et se demander pourquoi Detroit souhaitait s'en séparer.

Une situation déjà très fragile

Arrivé en 2020 à la tête des opérations basket, Arturas Karnisovas n’a jamais réussi à installer durablement les Bulls parmi les équipes compétitives.

Le bilan est parlant : 224 victoires pour 254 défaites, une seule apparition en playoffs et une quatrième saison consécutive sans qualification en vue.

Dans ce contexte, la pression était déjà forte avant même cet incident.

Un symbole d’un projet en échec

Si les détails précis de l’« incident Jaden Ivey » ne sont pas développés, son impact est clair : il a cristallisé les frustrations accumulées autour du projet.

Pour les dirigeants des Bulls, cet épisode a servi de déclencheur pour acter un changement devenu inévitable.

Avec ce double départ, Chicago s’engage dans une nouvelle phase, avec la nécessité de redéfinir une direction claire après plusieurs années d’instabilité.