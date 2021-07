Los Angeles Lakers : deux gros contrats bradés à tout va ?

Kyle Kuzma et les Kentavious Caldwell-Pope ne sont visiblement plus dans les petits papiers des Los Angeles Lakers.

Après la déconvenue des derniers playoffs, les Los Angeles Lakers veulent absolument se renforcer pour la saison prochaine. Pour cela, il va leur falloir lâcher des joueurs. Et Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope devraient en faire les frais.

On peut même penser que les Lakers ont a priori envie de s’en débarrasser. D’ailleurs ils auraient contacté toute la ligue pour essayer de les refourguer. C’est ce qu’a révélé Adrian Wojnarowski sur ESPN.

« Ils ont littéralement offert Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope à quasiment toutes les équipes auxquelles j’ai parlé dans la ligue », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la plupart des équipes avaient reçu des offres impliquant soit l’un des joueurs soit les deux.

C’est totalement logique. Derrière LeBron James et Anthony Davis, Kuzma et KCP ont les deux plus gros salaires pour la saison prochaine. Environ 13 millions chacun. Le premier sort en outre d’une saison décevante. Alors qu’il tournait à 18,7 pts la saison précédente, il sort d’un exercice à seulement 12,8 points par match.

Kyle Kuzma se voit potentiellement comme un All-Star à 25 pions

Kyle Kuzma a justifié cette mauvaise saison en se plaignant du rôle qu’on lui a confié. Ça tombe bien, il pourrait donc avoir un plus grand rôle ailleurs… D'autant plus que ça ne s'est pas toujours bien passé avec ses équipiers.

De son côté, KCP a été bon dans son rôle de 3-and-D (41% derrière l’arc), mais LA pourrait vouloir une plus grosse menace offensive (9,7 pts).

Pour les Los Angeles Lakers, les bouger permettrait de libérer de la masse salariale et signer un free agent. Ou resigner un free agent de leur effectif, comme Dennis Schröder.

Reste à voir si des équipes seront suffisamment intéressées pour donner à la franchise californienne des contreparties intéressantes.

