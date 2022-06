Les Lakers commencent leur free agency et complètent leur coaching staff

La saison s’est terminée sur une note particulièrement décevante pour les Los Angeles Lakers. Alors qu’ils l’avaient commencée en tant que prétendant au titre, ils l’ont finie sans même participer au play-in. Après un changement de coach attendu, le front office s’attaque désormais à la construction de son effectif et de son staff pour l’exercice à venir.

Les Lakers mettent un pied dans la free agency

Dans la dernière année de contrat de LeBron James, les Lakers espèrent retrouver la course au titre. Et ils ont naturellement besoin de composer un roster compétitif pour cela. Leur précédent effectif était impressionnant sur le papier, avec Carmelo Anthony, Dwight Howard et Avery Bradley notamment, mais il n’a pas réussi à fonctionner collectivement. Trop vieux, trop permissif en défense, pas assez de shooters… difficile de mettre le doigt sur le plus gros problème. Mais si une chose est certaine, c’est que l’équipe doit changer.

Avec huit spots à remplir cet été, pas de temps à perdre. Les Lakers n’ont que le minimum vétéran et leur midlevel exception de 6,3 millions de dollars pour composer un groupe compétitif. Elle devra trouver ses postes 2 et 4 titulaires, ainsi que de la profondeur à chaque poste avec ces faibles moyens.

Ainsi, la franchise a déjà organisé un workout avec des agents libres ce mardi, d’après Dave McMenamin d’ESPN. Langston Galloway, Kyle Guy, Alize Johnson, Louis King et DJ Wilson faisaient notamment partie des participants. Parmi leurs propres free agents, Los Angeles peut espérer retrouver Malik Monk, qui a largement dépassé les attentes fixées par son contrat de 1,8 million de dollars.

Le nouveau coach, Darvin Ham, a insisté sur le fait que son jeu serait basé sur le spacing et la défense l’année prochaine. Il faudra donc que le front office lui trouve des profils qui correspondent à ses besoins. Un véritable challenge pour Rob Pelinka compte tenu de la faible flexibilité de la franchise. Mais il s'agit d'une nécessité si les "purple and gold" veulent renouer avec la victoire en 2022-2023.

Un coaching staff en construction

Pendant que les Lakers s’occupent de trouver des joueurs, Ham s’attelle à la construction de son coaching staff. Il dispose pour cela d’une autonomie que Frank Vogel n’a pas eue avant lui. Il lui aurait notamment été promis qu’aucun assistant ne lui serait imposé.

Cela semble être le cas, puisque le nouveau boss a décidé de faire partir David Fizdale, selon ESPN. L’ancien entraîneur des Knicks faisait justement partie des assistants que son prédécesseur n’avait pas pu choisir. Mike Penberty et John Lucas III ont également perdu leur place sur le banc de LA.

Au contraire, Quinton Crawford et Phil Handy ont reçu une invitation pour rejoindre le staff du nouveau coach. Champion avec les Cavaliers en 2016, les Raptors en 2019 et les Lakers en 2020, Handy est considéré comme l’un des principaux cadres de l’équipe. Ham et lui se sont d’ailleurs côtoyés à Los Angeles, entre 2011 et 2013, en tant qu’assistants de Mike Brown.

Rasheed Wallace, avec qui Ham a remporté un titre aux Pistons en 2004, pourrait bientôt rejoindre le banc à son tour. Un ajout aussi inattendu qu’intrigant, qui promet d’apporter du changement aux Lakers. Tant pour les joueurs que pour les coaches, le processus de recrutement de la franchise ne fait que commencer. Il nous réserve sans doute encore beaucoup de surprises.