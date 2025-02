Luka Doncic, un affrontement chargé en émotions

Un match très particulier pour Luka Doncic. Envoyé, à la surprise générale, aux Los Angeles Lakers lors de la deadline des trades, le meneur a affronté, pour la première fois de sa carrière, les Dallas Mavericks (107-99). Le Slovène a été performant avec son premier triple-double en Californie : 19 points, 15 rebonds et 12 passes décisives.

Pour autant, cette rencontre n'a pas été simple à aborder pour l'ancien Madrilène. Alors qu'il pensait faire l'intégralité de sa carrière à Dallas, cet échange l'a affecté. Et même si son intégration aux Lakers se passe bien, il n'a pas encore eu le temps de digérer cette histoire.

En conférence de presse, Doncic a reconnu avoir vécu de nombreuses émotions sur cette partie.

"Je ne sais pas honnêtement, c'était vraiment bizarre. Par moments, j'ai eu l'impression de ne pas savoir ce que je faisais et je suis content de la victoire. (...) Je ne me souviens même plus (de son cri après un panier, ndlr).

J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Je n'arrive même pas à l'expliquer, mais ce match était différent. Comme je l'ai dit, parfois je ne savais même pas ce que je faisais. Je suis seulement content que ça soit fini.

Important pour tourner la page ? Je pense que ça va bien évidemment m'aider. Sur le long terme, ça va m'aider. Mais ça va prendre un moment. Il y a beaucoup d'émotions. Mais petit à petit, c'est de mieux en mieux tous les jours", a répondu Luka Doncic.

A 25 ans, Luka Doncic ne s'attendait pas à voir sa carrière prendre ce tournant. Et il aura effectivement besoin de temps pour digérer ce trade et être à 100% avec les Lakers.

