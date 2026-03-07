Luka Doncic fait encore l’histoire des Lakers

Auteur de son 10e match avec au moins 40 points cette saison, Luka Doncic a laissé son nom dans l'histoire des Los Angeles Lakers.

En l'absence de LeBron James, Luka Doncic a assumé ses responsabilités. En patron, le Slovène a inscrit 44 points pour dominer les Indiana Pacers (128-117). Une performance XXL réalisée en seulement trois quart-temps.

Grâce à cette copie, l'ancien Madrilène est devenu le 4ème joueur de l'histoire des Lakers à atteindre la barre des 40 points sur 10 matches d'une saison après Elgin Baylor, Jerry West et Kobe Bryant. Un bel accomplissement.

Sur ce match, Doncic a d'ailleurs envoyé un message dès le premier quart-temps en inscrivant 22 points (7/9 aux tirs).

"Je me sentais très bien. J'avais l'impression que mes jambes fonctionnaient bien. Puis il fallait absolument gagner ce match, alors nous sommes sortis agressifs et avons fait passer un message", a commenté Luka Doncic face à la presse.

De son côté, le coach californien JJ Redick a affiché son admiration face à la performance offensive de sa star.

"Il peut réussir tous les tirs. Il peut mettre un step-back, un tir en suspension depuis la gauche qui passe juste au-dessus du cercle. Et il peut mettre des floaters. Il peut mettre des floaters vers la gauche, vers la droite. C'est un scoreur, mais c'est aussi un créateur", a apprécié Redick.

Face à lui, les Pacers n'ont jamais trouvé la moindre solution. Et à ce niveau, Luka Doncic semble tout simplement inarrêtable.

