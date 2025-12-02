Luka Doncic avoue qu’il ne regarde « pas beaucoup la NBA »

Avant d’affronter Toronto, Luka Doncic admet qu’il ne suit pas vraiment la NBA en dehors du terrain.

Les Los Angeles Lakers ont vu leur série de sept victoires s’arrêter lundi soir, battus à domicile par les Phoenix Suns. Malgré ses 30 points, Luka Doncic a reconnu sa part de responsabilité, notamment en raison d’un trop grand nombre de ballons perdus.

Interrogé ensuite sur le prochain adversaire des Lakers, les Toronto Raptors, le Slovène a surpris en expliquant que la NBA ne fait pas vraiment partie de ses loisirs une fois sorti du terrain.

Avant la réception de Toronto, un journaliste lui a demandé ce qu’il pensait du début de saison des Raptors. La réponse a été directe :

« Honnêtement, je ne regarde pas beaucoup la NBA, je suis désolé », a lancé Doncic.

Il a ensuite détaillé ce qu’il savait tout de même de la franchise canadienne :

« Je sais quel genre de bilan ils ont, quel genre de coach ils ont, je l’adore, et je sais qu’il les fait jouer un basket physique. »

Doncic a précisé qu’il ne suit pas vraiment l’ensemble de l’actualité de la ligue, tout en restant informé du travail mené par Darko Rajakovic.

Malgré son faible intérêt pour les matchs hors de ceux des Lakers, Luka Doncic continue d’afficher un niveau individuel exceptionnel et reste l’un des favoris pour le trophée de MVP. Cette défaite face à Phoenix ne remet pas en cause son importance dans le système de Los Angeles, qui recevra les Raptors lors de sa prochaine sortie.