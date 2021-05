En s'imposant face aux Toronto Raptors (114-110), les Dallas Mavericks se sont qualifiés pour les Playoffs. Désormais assurés de terminer à la 5ème ou à la 6ème place de la Conférence Ouest, Luka Doncic et ses partenaires peuvent souffler.

Il s'agit d'une vraie réussite pour une équipe qui avait très mal débuté la saison. Après 25 matches, le bilan n'était pas bon (9 victoires pour 14 défaites) pour des Texans seulement 14èmes. Et à l'époque, les critiques étaient de plus en plus importantes sur cette franchise.

Et sans surprise, Doncic n'a pas franchement apprécié. Après cette qualification, le Slovène a distillé quelques piques...

"Je me souviens de cette période difficile où nous étions à la 12ème ou 13ème place. Tout le monde nous voyait déjà hors des Playoffs... Mais maintenant nous allons faire les Playoffs et nous allons avoir quelques jours de repos. C'est ce dont nous avions besoin", a savouré Luka Doncic face à la presse.

Luka Doncic reste très "mesuré" dans ses piques. Mais dans son discours, l'ancien du Real Madrid a très bien fait comprendre qu'il n'avait pas oublié les détracteurs des Mavs en début d'exercice. Désormais, Dallas attend de connaître le nom de son futur adversaire au premier tour. Les Los Angeles Clippers ou les Denver Nuggets ?

Kristaps Porzingis en froid avec Luka Doncic ? Sa réponse à Cuban