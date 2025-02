Luka Doncic tradé pour l’intérêt supérieur de la NBA, selon Dwyane Wade ?

Comme beaucoup, Dwyane Wade a halluciné sur le trade qui a envoyé Luka Doncic aux Los Angeles Lakers et Anthony Davis aux Dallas Mavericks. A tel point que lui aussi flirte légèrement avec une théorie du complot.

Son premier constat est en tout cas intéressant. C’est celui d’un renversement par rapport à ce qui se faisait ces derniers temps en NBA, où on avait l’impression que les superstars avaient pris totalement le pouvoir. Y compris en matière de trades et de choix de destination.

« Tout d’abord, avant que tous les articles sortent, je me suis dit qu’aucun joueur n’a été impliqué dans cette décision ; c’est du business entre milliardaires », a ainsi expliqué Dwyane Wade dans Trading Places. « Ça s’est joué au sommet. Ces 12, 15 dernières années, ce sont les joueurs qui ont décidé ce qu’ils voulaient faire. Là ce sont les proprios, les milliardaires qui ont décidé ce qu’ils voulaient faire. »

C’est une réalité. Luka Doncic et Anthony Davis n’ont pas eu leur mot à dire. Et si ça choque autant de gens, c’est qu’ils n’en avaient plus l’habitude. Personne d’autre que des milliardaires et leurs exécutifs n’était au courant. Même LeBron James paraît-il. Et puis si LBJ était au courant, c’est de toute façon un milliardaire et le propos ne serait pas invalidé.

C’est la suite de son propos qui peut en revanche prêter à différentes interprétations. Et qui amène Dwyane Wade dans une zone proche de la théorie du complot.

« C’est incroyable du point de vue du business de la ligue. Luka était numéro 6 des ventes de maillots en étant à Dallas, Luka va maintenant être le numéro 1 avec les Lakers. Et pensez au marché international. Nous venons juste de signer un nouveau contrat télé, de combien, disons 25 millions de dollars.

Vous avez le meilleur joueur international à Los Angeles, ça impacte l’audience, les ventes de billets. Tout le monde en Europe, en Espagne, ils vont venir à Los Angeles, donc je regarde l’aspect business.

Je me dis que c’est une incroyable décision business qu’ont fait des milliardaires qui ont dit c’est ce qu’on veut maintenant, et c’est ce dont nous avons besoin en tant que ligue. »

Dwyane Wade a raison quand il explique que cette décision est bonne pour les affaires de la ligue. Mais il semble affirmer à la fin que c’est ce qui a motivé ce deal (plus que des histoires de condition physiques). Et que c’est l’intérêt supérieur de la NBA qui a primé sur l’intérêt sportif des Dallas Mavericks.

Il n’évoque en revanche pas qui sont les milliardaires dont ils parlent. Les proprios des Los Angeles Lakers et des Dallas Mavericks ? Auquel cas le proprio des Mavs se serait dit que c’était mieux pour son business et celui de la ligue (ses rentrées d’argent étant dépendantes de celles de l’ensemble des équipes) qu’il valait mieux que l’un des meilleurs joueurs du monde ne soit plus dans son équipe ?

Ou tous les proprios NBA (le Board des Gouverneurs de la ligue) qui auraient pesé dans cette décision ? Comment ça se serait passé ? Comme une assemblée de toutes les grandes familles qui se répartissent les activités criminelles ?

Bref, ce que semble impliquer les derniers mots de Dwyane Wade serait quand même étonnant. Mais maintenant, en plus de vouloir, comme Anthony Edwards, savoir ce qui s’est réellement passé pour qu’on en arrive à ce trade, j’ai vraiment envie de savoir ce que voulait vraiment dire D-Wade…

Pourquoi Luka Doncic a été transféré aux Lakers : toutes les théories (même les plus folles)