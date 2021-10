Magic Johnson s’inquiète déjà pour les Lakers

Les Los Angeles Lakers connaissent un début d'exercice mouvementé. Après une présaison catastrophique (0-6), les Angelenos ont perdu les deux premiers matches de la saison régulière... Une situation qui suscite des inquiétudes, notamment chez Magic Johnson.

L'ancien joueur et dirigeant de la franchise californienne a affiché ses doutes après le revers contre les Phoenix Suns (105-115) la nuit dernière. Et sans surprise, il n'a pas aimé le signal envoyé par l'altercation entre Anthony Davis et Dwight Howard.

"Les Lakers ont un problème d'équipe et un problème au niveau du basket. Dwight Howard et Anthony Davis qui ont une altercation physique sur le banc... Sur mes 42 ans avec cette organisation, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça", a lâché Magic Johnson, dépité, sur le réseau social Twitter.

Les Angelenos ont effectivement plusieurs problèmes à régler. Sportivement, l'entraîneur Frank Vogel va devoir trouver la bonne formule. Il y a une période d'adaptation logique après l'intersaison connue, et notamment l'arrivée de Russell Westbrook.

En interne, ils devront aussi régler cette petite embrouille. Avec l'expérience de certains cadres comme LeBron James, on a la tendance à penser que la situation va s'arranger. En tout cas, les Lakers seront attendus au tournant...

