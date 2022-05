Marcus Smart n'est pas du genre à ménager les âmes sensibles chez les Boston Celtics. Le meneur est cash et n'hésite jamais à dire publiquement qu'il n'est pas satisfait de ce que font ses partenaires, au même titre qu'il est exigeant avec lui-même. Interrogé sur la fin de match compliqué, notamment pour lui face à Jrue Holiday, lors du Game 5 face à Milwaukee, Smart est resté fidèle à lui-même.

Sur le contre que lui a asséné Holiday sur l'une des séquences cruciales de cette rencontre, voici ce que le Defensive Player of the Year 2022 avait à dire.

"Est-ce que j'ai vu que Jrue Holiday arrivait pour me contrer ? Non... Sur cette action, Jayson Tatum devait venir et recevoir la balle. Puis, personne n'a bougé... On n'avait plus de temps mort et il ne restait que 5 secondes".