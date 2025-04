Mike Budenholzer n'est plus le coach des Phoenix Suns et son boss n'a pas mis longtemps à décharger une grande partie des responsabilités sur lui... Mat Ishbia, le propriétaire de la franchise, a donné une conférence de presse jeudi soir, pour revenir sur sa décision de ne pas poursuivre l'aventure avec le double Coach of the Year après seulement une saison de collaboration.

"Nous ne nous tromperons pas pour le prochain coach et la personne que l'on choisira collera à la vision que nous avons pour la franchise. L'équipe qui a été construite par James Jones et le CEO Josh Bartelstein, mais aussi par les scouts et le front office, vaut bien mieux qu'une saison à 36 victoires.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Coach Bud n'est pas ici avec moi aujourd'hui et je ne vais pas toutes les détailler. Mais on croit vraiment que l'on aurait dû gagner plus de matches et être plus compétitifs. Je lui souhaite le meilleur, mais ce n'était pas le bon coach pour notre franchise. On peut m'en imputer la responsabilité puisque c'est moi le propriétaire".

La malédiction des coaches qui s'appellent Michael

Après l'échec Frank Vogel, les Suns ont eu le temps de s'entretenir avec des coaches et avaient finalement opté pour celui avec les meilleures références dans un passé récent. Le successeur de Budenholzer ne saura pas tout de suite quel projet il devra mener à bien, puisque la priorité reste la reconstruction d'une équipe qui songe sérieusement à se séparer de Kevin Durant, mais cherche aussi un point de chute à Bradley Beal, lequel dispose toujours de sa clause de non-trade. Par ailleurs, le GM James Jones sera en fin de contrat cet été, ce qui pourrait également mener à une restructuration de taille dans l'organigramme.

L'été sera agité pour les Suns, c'est une certitude. Ishbia a en tout cas été plus loin que de promettre un changement d'identité de l'équipe. Il a annoncé que les fans seraient à nouveau fiers de de la franchise et qu'il y aurait plusieurs titres au palmarès d'une franchise qui n'a pas encore été championne NBA.