Matisse Thybulle scotche Kevin Durant, quel défenseur énorme !

Matisse Thybulle a explosé avec les Sixers cette saison en NBA. Nommé dans la All-Defensive 2nd Team alors qu'il n'a joué que 20 minutes par match, l'arrière de 24 ans est officiellement considéré comme une terreur dans toute la ligue.

Né aux Etats-Unis, Matisse Thybulle a vécu en Australie entre l'âge de 2 et 9 ans, ce qui lui a permis d'acquérir la double nationalité et donc de porter le maillot des Boomers pour les Jeux Olympiques. Lors du match de préparation entre Team USA et l'Australie, Thybulle a inscrit 12 points et contribué à la victoire plus si surprenante des siens.

Kevin Durant a affronté plusieurs fois Philadelphie et Thybulle, mais ça ne l'a pas empêché de subir l'intensité et la lecture de jeu élite de l'intéressé. Avec sa taille et sa longueur, Kevin Durant fait partie de ces joueurs qu'il est presque impossible de contrer lorsqu'ils s'élèvent pour shooter. Impossible n'est pas Matisse Thybulle, comme en témoigne cette action à 6 minutes de la fin, alors que l'Australie menait de 4 points contre Team USA.

Thybulle with a very impressive block here on Durant pic.twitter.com/DrB6E1VanH — Ky Carlin (@Ky_Carlin) July 13, 2021

Peut-être qu'il était plus important pour l'Australie de s'assurer la venue de Thybulle que celle de Ben Simmons. Le meneur des Sixers avait pourtant déclaré son intérêt pour la campagne olympique, avant de décider de consacrer son intersaison à des sessions d'entraînement.

