28-0, le run incroyable et rocambolesque des Mavericks

Un trou noir. Pendant presque dix minutes, les Golden State Warriors ont été aspirés dans une spirale terrible de maladresse. Amorphes. Incapables de marquer un panier. Ils sont restés coincés à 12 points pendant que les Dallas Mavericks prenaient le large. Exactement 9 minutes et 38 secondes sans marquer le moindre point. Terrible pour Stephen Curry et sa bande. Cela faisait douze ans qu’une équipe NBA n’avait pas scoré sur une si longue période.

Pendant ce temps, Luka Doncic (39 points hier soir) et ses camarades se sont régalés. Ils ont passé un 28-0 aux Californiens. Oui, vous ne rêvez pas. Un 28-0. Le deuxième run le plus spectaculaire de ces vingt dernières années. Seuls les Cleveland Cavaliers avaient fait mieux avec un 29-0 en 2009.

« Je ne suis pas vraiment concerné par nos dix minutes sans marquer. Je suis inquiet à cause de notre défense, notre intensité, notre préparation, notre esprit de compétiteur », lâchait Steve Kerr, dégoûté.

Les Mavericks ont roulé sur les Warriors. Tout simplement. Avec cette série mémorable, calé entre les huit dernières minutes du premier quart temps et la première du second, a permis aux Texans de prendre 31 points d’avance très rapidement (47-16).

« C’était le match le plus important de l’année et il était déjà plié avant d’avoir commencé », poursuit Kerr.

En effet, avec cette défaite, les Warriors sont quasiment assurés de finir dixièmes. Ils disputeront le play in a priori. Mais dans la peau du tout petit poucet qui devra battre le neuvième à l’extérieur puis le perdant du match entre le septième et le huitième pour espérer se qualifier. Une mission qui s’annonce compliquée quand on voit le niveau de jeu de Curry et ses camarades cette nuit.

CQFR : Doncic fait vivre un cauchemar aux Warriors, Simons réveille Portland