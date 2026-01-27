Maxime Raynaud injustement snobé au All-Star Weekend ?

La NBA a dévoilé lundi la liste des joueurs sélectionnés pour le Rising Stars Challenge du All-Star Weekend 2026. Dans l'équipe des rookies, une absence interpelle un peu, en tout cas du point de vue franco-français : celle de Maxime Raynaud.

Le pivot des Sacramento Kings n'est pas le débutant le plus médiatisé de la ligue, mais il s'est tout de même montré franchement solide. Malgré la saison difficile de sa franchise et le retour récent de Domantas Sabonis dans le cinq, Raynaud affiche en moyenne 9,5 points et 6,4 rebonds par match, à 53%. Plus impressionnant encore, lorsqu’il est titularisé, ce qui est arrivé 24 fois cette saison, il tourne à 11,8 rebonds de moyenne et a déjà signé six double-doubles.

Zaccharie Risacher, la porte désormais fermée pour un départ

L'ancien intérieur de Stanford se classe quatrième parmi les rookies au nombre total de rebonds, et dixième au total de points. Pourtant, il n’apparaît pas dans la liste des Rising Stars, qui réunit rookies, sophomores et joueurs de G-League en prévision d'un mini-tournoi. Dans le Rookie Ladder de NBA.com, qui fait une estimation du classement des joueurs dans la course au titre de Rookie de l’année, Maxime Raynaud figure au... sixième rang, ce qui rend son absence encore plus difficile à comprendre.

Bref, tout ça ne conditionnera pas la carrière de Maxime Raynaud en NBA, mais on aurait bien aimé qu'Alex Sarr ne soit pas le seul français présent sur ce Rising Stars Challenge, où Zaccharie Risacher n'a pas été convié non plus. Le n°1 de la Draft 2024, en phase de reprise après une blessure de quelques semaines, aurait lui aussi pu prétendre à un spot chez les Sophomores.

Chez les rookies, là où ne figure donc pas Raynaud, on retrouve :