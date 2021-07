Michael Carter-Williams voulait juste frimer avec son physique sur Instagram. La NBA a eu des doutes et lui a envoyé un testeur.

Sur son dernier post Instagram, Michael Carter-Williams, l'ancien Rookie of the Year (2014) un peu tombé dans l'oubli du côté d'Orlando (avouez que vous ne vous souveniez plus qu'il jouait là-bas), a l'air de s'être inspiré de Mike Bibby. D'un corps plutôt fin, "MCW" semble être passé à une machine de guerre ultra musclée. De quoi faire réagir ses camarades dans les commentaires, mais aussi... la NBA.

A en croire Carter-Williams, le département des contrôles anti-dopage de la ligue l'a immédiatement contacté afin de le prévenir qu'un test serait réalisé le lendemain à son domicile. Mo Bamba avait notamment commenté de manière amusante : "Ce con va tous nous obliger à passer des contrôles anti-dopage".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michael Carter-Williams (@mcarterwilliams)

A moins qu'il ne s'agisse d'un canular et que l'ex-meneur des Sixers ait mandaté un voisin pour jouer le rôle d'un agent anti-dopage, il a bel et bien été testé le lendemain, comme en atteste une vidéo qu'il a relayée avec pour légende :

"C'était juste la photo, je n'ai pas vraiment pris 20 kg de muscles, détendez-vous ! La ligue m'a envoyé les flics tellement vite".

Si cette histoire est vraie, c'est assez fou de voir la NBA réagir aussi vite. D'aucuns diront qu'elle est bien plus réactive pour des joueurs anodins qui affichent une forme ou une transformation soudaines, que pour des vétérans plus performant, avec des corps de bodybuilders capables de soulever des camions.

Michael Carter-Williams a joué 31 matches avec Orlando cette saison, pour 8.8 points, 4.2 passes et 4.5 rebonds de moyenne.

