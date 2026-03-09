Michael Jordan : « Le GOAT, ça n’existe pas »

Le débat est éternel. Qui est le plus grand joueur de tous les temps ? Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell ? Depuis des années, la discussion sur le « GOAT » nourrit les plateaux télé, les podcasts et les réseaux sociaux. Mais pour Michael Jordan lui-même, cette notion n’a tout simplement… aucun sens.

Lors d’une interview pour NBC Sports, la légende des Chicago Bulls a livré une réflexion assez claire sur ce débat qui agite en permanence la planète basket. Sa réponse est plus nuancée qu’un simple classement.

« Le terme de GOAT est quelque chose qui ne me fait ni chaud ni froid. Pour moi, ça n’existe tout simplement pas », explique-t-il d’emblée.

Plutôt que de chercher à établir une hiérarchie absolue entre les générations, Jordan préfère rappeler une évidence : le basket évolue constamment, chaque époque construisant la suivante.

« Nous avons ouvert la voie pour Kobe et LeBron. La beauté du basket, c’est que les joueurs qui viennent après font évoluer le jeu encore davantage à partir de ce que les précédents ont construit. »

Pour Jordan, le problème commence lorsque cette évolution devient un argument pour rabaisser ceux qui ont précédé.

« Mais il ne faut pas utiliser ça contre les joueurs qui t’ont appris le jeu ou dont tu t’es inspiré pour apprendre. »

L’ancien arrière des Bulls reconnaît volontiers qu’il aurait adoré confronter directement certaines stars modernes, même si cela restera évidemment un fantasme de fans.

« J’aurais adoré jouer contre LeBron et Kobe à mon prime, mais on ne pourra jamais le savoir… »

C’est justement cette impossibilité de comparer les époques qui rend le débat souvent stérile à ses yeux et parfois même toxique.

« Je pense que ça crée de l’animosité. Personnellement, je n’ai aucune animosité envers les joueurs d’aujourd’hui, mais certains joueurs peuvent en ressentir, parce que leurs contributions au basket sont oubliées. »

Jordan insiste d’ailleurs sur l’admiration qu’il éprouve pour les stars de la génération actuelle, à commencer par LeBron James.

« Je pense que LeBron a eu une carrière incroyable. J’admire ce qu’il a accompli. Comme Kobe, KD, tous ces gars. Je pense qu’ils ont énormément fait progresser le jeu de basket. »

Plutôt que de désigner un « plus grand de tous les temps », Michael Jordan préfère donc voir le basket comme une chaîne de transmission entre générations. Une vision qui rappelle qu’avant d’être une course au classement, l’histoire du jeu est surtout une évolution permanente où chaque époque pose les bases de la suivante.

Et venant de celui que beaucoup considèrent justement comme le GOAT, le message a forcément un poids particulier.